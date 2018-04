Politie stelt nieuw onthaal voor 19 april 2018

Wie zich voortaan moet aanmelden bij de poltie, moet z'n identiteitskaart in een gleuf steken aan het gloednieuwe onthaal, dat gisteren door burgemeester en voorzitter van het politiecollege Wim Dries (CD&V) werd ingehuldigd. "Het is een grote stap vooruit op het vlak van de dienstverlening, klantvriendelijkheid en veiligheid", legt Dries uit. Eenmaal binnen kan je kleine misdrijven aan het e-loket aangeven. De wachtkamer is huiselijk en warm ingericht met veel hout en een halfronde zetel met zicht op een tv-scherm waar de politie allerhande nuttige informatie zet.





De werken kosten de politezone zo'n 2,3 miljoen euro. (LXB)