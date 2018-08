Politie neemt stalen van plas na dood hond 29 augustus 2018

De lokale politie heeft stalen genomen van de plas aan de Stiemerbeek, waar eerder deze week een hond overleed. De viervoeter had van de plas gedronken en begon een halfuur later bloed op te geven. Volgens de dierenarts was de hond het slachtoffer geworden van een zoutzuur, mogelijk afkomstig van gedumpt drugsafval. De resultaten van het stalenonderzoek zijn nog niet bekend. (MMM)