Politie neemt paarden en pony in beslag

In de Holenteerstraat in Genk heeft Politie CARMA donderdagvoormiddag twee paarden en een pony in beslag genomen. Er was geen drinkwater voorzien en de vacht van de dieren was onverzorgd. De schutting van de weide was ook veel te klein en er waren gevaarlijke obstakels waaraan de dieren zich zouden kunnen verwonden. De eigenaar had al meerdere waarschuwingen gekregen om de nodige aanpassingen te doen. De politie liet de dieren donderdag ophalen door medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. De eigenaar wordt verhoord en mag zich aan een proces-verbaal voor dierenverwaarlozing verwachten. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd ingelicht. (MMM)