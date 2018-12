Politie lokt motorcrossers in val in bos Nieuwe maatregel tegen overlast loont: 8 overtreders betrapt Marco Mariotti

13 december 2018

12u29 17 Genk Als het van parket en politie afhangt, is het gedaan met crossen in beschermd natuurgebied in onze provincie. Vroeger stelden agenten feiten vast én holden ze letterlijk achter de motorcrossers aan. Maar door een nieuwe tactiek werden dit jaar al acht wildcrossers ‘in de val gelokt’. “We zetten ‘vallen’ op waardoor de motorcrossers in een soort trechter komen vast te zitten", zegt het parket.

Acht motorcrossers zijn afgelopen jaar beboet nadat zij illegaal door natuurgebied met hun motor reden. Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen veroorzaken volgens Agentschap Natuur en Bos herhaaldelijk overlast in bossen en natuurgebieden.

Achtervolging

Het parket Limburg, de lokale politiezones en de Natuurinspectie konden meestal alleen maar toekijken. Poliezone CARMA kocht doorheen de tijd wel quads aan om ook in natuurgebied sneller en adequater te hulp te schieten. Maar de wildcrosser ging bijna altijd vrijuit, tot het nieuwe actieplan van politie en parket in actie trad. De resultaten worden al enkele maanden geboekt.

Concreet worden er ‘vallen’ opgesteld om op die manier de motorcrossers op te wachten. “Overtreders belanden in een soort ‘opvangtrechter’ waaruit ontsnappen niet mogelijk is", legt de politie uit. “Vroeger werden de stoptekens van bevoegde personen regelmatig genegeerd om zich zo van de controle te onttrekken.” Achtervolgingen door het bos haalden dan vaak niets uit.

Dit jaar werden enkele succesvol gecoördineerde acties uitgevoerd in Hamont-Achel, Lommel en Meeuwen. Zo konden natuurinspecteurs, boswachters en de lokale politie in totaal acht overtreders op een veilige manier staande houden. “Twee overtreders zijn gekend bij Natuurinspectie voor gelijkaardige feiten. Alle Enduro-motorfietsen werden in beslag genomen door het parket Limburg.”

Populair

Uit de controles blijkt dat wildcrossen nog steeds populair is in de uitgestrekte Limburgse natuur en waarbij zelfs meer extreme plaatsen niet worden ontzien. “Crossers rijden soms tot op de top van de mijnterrils en doordringen zelfs de absoluut ontoegankelijke militaire domeinen. Ze veroorzaken schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen.”

Veel bos- en natuurgebieden zijn internationaal beschermd gezien zij deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk, de speciale beschermingszones van vogels en andere dieren.

In de Limburgse Hoge en Lage Kempen zullen ook in 2019, onaangekondigde controles plaatsvinden.

Geen alternatief

Bij sportliefhebbers klinkt er kritiek. “De motorcrosscircuits in Limburg en Maaseik werden gesloten, dus moest de liefhebber zélf op zoek naar alternatieven. Nu krijgen ze er boetes bovenop én wordt hun motor ook nog eens in beslag genomen. Waar kunnen wij nog terecht?”, klinkt het anoniem.