Politie houdt zoekactie in Albertkanaal 22 augustus 2018

02u46 0

Aan het Albertkanaal in Genk heeft de politie dreggingswerken uitgevoerd. De agenten waren blijkbaar op zoek naar één voertuig waarvan ze met zekerheid wisten dat ze in het water lag.





Het voertuig werd rond het middaguur uit het water gehaald. Het was daar blijkbaar beland toen een bestuurder er perongeluk mee in het water sukkelde. Een takeldienst liet alvast één voertuig dreggen in samenwerking met de civiele bescherming. Even werd er gedacht dat ook een tweede voertuig ontdekt werd, maar dat bleek loos alarm.





Het gebeurt vaker dat het kanaal doorzocht wordt, soms door de federale gerechtelijke politie. Op die manier kunnen gevonden voorwerpen gelinkt worden aan oude lopende zaken en zo zelfs tot een doorbraak leiden. Of het gisteren over dergelijke oude zaken ging, is niet duidelijk. In de namiddag was de zoekactie afgelopen. (MMM/RTZ)