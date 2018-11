Politie CARMA voert alcohol- en drugscontrole uit BVDH

11 november 2018

Politie CARMA voerde vrijdag een verkeersactie uit in Houthalen-Helchteren en in Genk. De actie werd georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst en de douane. De douane inde een aantal openstaande boetes. Dat kwam in totaal neer op een bedrag van 6.000 euro. Eén voertuig werd getakeld omdat de bestuurder een openstaande boete van 978 euro niet kon betalen. Er werden 124 bestuurders gecontroleerd, tien waren onder invloed van alcohol. Eén bestuurder weigerde te stoppen maar kon iets verder geïntercepteerd worden. Zowel de leerling bestuurder als de begeleider waren onder invloed van alcohol. Eén bestuurder was onder invloed van cannabis. Twee bestuurders kregen boete voor bellen achter het stuur en het niet dragen van gordel. Ten slotte was er nog één proces-verbaal voor drugsbezit en verboden wapendracht.