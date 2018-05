Politici shoppen zich tot schepen 31 mei 2018

02u34 1 Genk Met de verkiezingen in het verschiet, pakken de handelaars en horecazaken in de binnenstad uit met een wedstrijd: Shop je tot schepen in Genk!

Alle kandidaten die in oktober verkiesbaar zijn in Genk kunnen meedoen. "We willen het lokaal shoppen 'in the picture' zetten en hiervoor gebruiken we de gezichten van de politici", zegt Rudi Rogiers die de handelaars en horecazaken vertegenwoordigt. Volgens hem is het een win-winsituatie voor beide partijen. "De lokale handel komt via sociale media extra in de kijker en de beleidsmakers van morgen krijgen een platform om zich te profileren." De initiatiefnemers willen met hun actie onderstrepen dat de binnenstad nieuwe projecten kan blijven gebruiken. Deelnemers moeten zo veel mogelijk foto's van zichzelf nemen als ze een aankoop doen in het centrum en die op hun eigen facebook- of instagrampagina posten met de hashtag #shopjetotschepeningenk. De wedstrijd loopt van 1 juni tot 30 september.





(LXB)