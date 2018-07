Poetskracht! zorgt voor primeur in bedrijfswereld 14 juli 2018

De Sociale Onderneming voor Opruimen en Poetsen (SOOP), een dochter van de Groep Vandeweyer gaat samenwerken met de vzw IN-Z. De laatste is een sociale onderneming die actief is in de domeinen zorg, huishoudelijke hulp, kind & vrije tijd, horeca en sociaal toerisme. Beiden vormen nu een coöpratieve vennootschap die zich op de arbeidsmarkt profileert als schoonmaakbedrijf. Hetgeen in de bedrijfswereld uniek is, gezien er een reguliere en sociale onderneming de armen in elkaar slaan. "Zo kunnen we beter inspelen op de krapte van de arbeidsmarkt", licht Luc Vandeweyer toe. De coöperatieve zal voortaan onder een nieuwe naam naar buiten komen: Poetskracht! "We zullen de in- en dorostroom van arbeidskrachten in de schoonmaaksector verzorgen", klinkt het alvast enthousiast. (LXB)