Planten krijgen water, vissen profiteren mee

02u48 0 Genk Feest in de vijver van Ziekenhuis Oost Limburg in Genk, gisteren. Arbeiders kwamen de vijver bijvullen om ervoor te zorgen dat de waterplanten netjes onder water bleven staan, ook nu het al weken niet meer geregend heeft.

Dat gebeurde tot groot jolijt van de goudvissen in de vijver, die massaal naar de pomp toe zwommen om te profiteren van de extra zuurstof. Slim gezien van de arbeiders, trouwens.





Want in vele vijvers in ons land stierven al vissen en watervogels door botulisme. Een bacterie die toeslaat op momenten zoals nu, bij hoge temperaturen en lange droogte.





Dan is het water in de vijvers te warm, te eiwitrijk en zuurstofarm. Opgelost, zullen ze denken in het ziekenhuis in Genk.





