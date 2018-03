Pieter Walbers: "We kijken weer vooruit" Datovoc 24 maart 2018

Volleybal Liga A play-off 2 vrouwen

Datovoc Tongeren (Liga A), dat op een haar na play-off 1 miste, trekt vanavond richting Zoersel waar het team van manager Pieter Walbers de eerste partij zal afwerken in het kader van play-off 2.





"Het is jammer dat we aantreden in play-off 2. Logisch natuurlijk als je zo dicht bij play-off 1 bent", geeft manager Pieter Walbers te kennen. "Slechts twee sets kwamen we te kort voor play-off 1", weet manager Pieter Walbers. "Bij Asterix Avo stonden we op 11-14 in de tiebreak maar konden we het helaas niet afmaken. Nu goed, die teleurstelling is wat ze is en nu kijken we weer vooruit. We kunnen nog altijd gaan voor het Europese ticket en laten zien dat we thuishoren in play-off 1. Jammer dat we opnieuw Kowalska missen met een blessure. Ter Hedde vangt dat verlies gelukkig perfect op en begint ook meer en meer haar stempel te drukken."





"Zoersel is en blijft een stugge tegenstander. Ik hoop dan ook dat we ginds ons normale niveau halen. We hebben nu meer dan twee weken geen wedstrijd gehad en dus moeten we hopen dat we snel weer het juiste wedstrijdritme vinden." (ULG)