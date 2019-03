Pianomarathon op de Piano Day

in de stadsbibliotheek van Genk LXB

27 maart 2019

12u00 0

Nu vrijdag is het International Piano Day maar in de stadsbibliotheek van Genk werd die al vandaag gevierd. Vijf uur non stop werd aan de vleugelpiano, die in het atrium van het boekenhuis staat, easy listening muziek ten gehore gebracht. Of alle 88 toetsen op een piano allemaal gebruikt werden, is een open gegeven. De Piano Dag wordt traditioneel op de 88 ste dag van het jaar georganiseerd, maar in Genk gebeurde het zoals hierboven al gezegd twee dagen eerder. Op een woensdagnamiddag kunnen leerlingen van de academie Genk, waar ze piano leren spelen, zich makkelijker vrijmaken. Goed 20 kinderen en jongeren zaten elk een kwartier achter de vleugel om veelal Jazz-muziek te spelen. Een van hen was Jits Colla (10) uit Genk. Al twee jaar volgt ze pianoles. “Spelen in een bibliotheek is leuk”, vindt het meisje. “Je hebt meteen de aandacht van de mensen die dan toevallig in de bib moeten zijn.” Ook de pianoleraar Philippe Van der Niepen liet de toetsen spreken. “Het is een ideale setting om te spelen”, bekent hij. “Ik heb muziek uit bekende musicals gespeeld. De piano blijft samen met de gitaar het meest populaire muziekinstrument. Hier zetten we de piano in de kijker”.