Pianodag in de stadsbibliotheek 29 maart 2018

02u28 1 Genk Wereldwijd wordt vandaag de pianodag gevierd, al besloot men in Genk om er een dagje vroeger mee te komen.

Een piano telt 88 toetsen, en dus is de 88ste dag van het jaar 'pianodag'. In Genk werd die evenwel op de 87ste dag gevierd, in de stadsbibliotheek. Daar staat al tien jaar een vleugelpiano waar elke dag wel iemand op zit te spelen. Maar nu werd een versnelling hoger geschakeld, met een heuse pianomarathon. Klassiek geschoolde pianisten lieten horen wat ze in hun mars hebben, maar ook jonge talenten van de Academie voor Muziek toonden zich. Kinderen konden dan weer een workshop rond muziek en piano volgen. (LXB)