Petitie tegen kappen van bos langs Albertkanaal 15 februari 2018

De Vlaamse Waterweg heeft een aanvraag ingediend om langs het Albertkanaal op het grondgebied van Diepenbeek en Genk 50 hectare bos te kappen en om te zetten tot industriegebied. De plannen stoten op verzet bij Natuurpunt Limburg en de PVDA van Genk. De laatste is gestart met een petitie die in 10 dagen tijd door 1.000 personen werd ondertekend.





De Vlaamse Waterweg wil in het gebied watergebonden industrie aantrekken. Goed 5 hectare ligt ten noorden van het Albertkanaal, in het natuurreservaat De Maten. Het gaat om een driehoek die ligt op het grondgebied van Diepenbeek. De overige 45 hectare situeert zich ten zuiden van het kanaal en is eveneens bosgebied.





"Onbegrijpelijk", zegt Michele Heyens, voorzitter van PVDA Genk. "Er ligt nog zoveel niet-gebruikt industriegebied. Laat ons dat eerst gebruiken." Goed 10 jaar geleden waren er ook al plannen om het industiegebied Genk-Zuid op het grondgebied van Diepenbeek uit te breiden. "Toen tekenden meer dan 4.000 personen bezwaar aan, en de plannen werden opgeborgen", aldus Heyens.





(LXB)