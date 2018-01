Personeel weigert uniform te dragen WERKNEMERS CARREFOUR IN HET ZWART UIT PROTEST TEGEN SLUITING XAVIER LENAERS

31 januari 2018

02u53 0 Genk Alle 90 medewerkers van de Carrefour in Shopping 1 weigeren nog langer het uniform van de supermarkt op de werkvloer te dragen. Ze doen dit uit protest tegen de intentieverklaring om de winkel tegen juni dicht te doen. Ze dragen voortaan zwarte kleren. "We zijn in rouw en diep bedroefd over de sluiting", aldus Marijke Verwichte van de socialistische vakbond bij de hypermarkt.

Op Facebook werd het idee gelanceerd om in zware shirts, truien, hemden en broeken te komen werken. En aan de oproep wordt massaal gevolg gegeven. Sonja Vanmanshoven, de assistent-manager voor de afdeling voeding in de Carrefour, is één van hen. "We dragen zwarte kleren tot we horen dat de winkel opnieuw een toekomst heeft en open mag blijven. We zijn diep teleurgesteld in de grote bazen van de winkelketen die boven onze hoofden de winkel willen sluiten."





"Koude douche"

Zelfs het logo van Carrefour kleurt zwart. "De intentie tot sluiting komt over als een koude douche", zegt Sonja. "Sindsdien is de sfeer op de werkvloer héél bedrukt. Maar de collega's steunen elkaar door dik en dun. Ze vormen één hechte groep die blijft strijden voor het behoud van de winkel en de jobs." Om die reden is de socialistische vakbond BBTK een petitie gestart. Het LBC, de christelijke vakbond, heeft ondertussen besloten mee de petitie te ondersteunen. "We doen het ook op vraag van de klanten die hun boodschappen komen doen in de winkel", zegt Carine Meuwis, voorzitter van de BBTK in Limburg.





Doorstart

"We geloven in een doorstart van de winkel, eventueel in een ander concept. Met de petitie willen we Carrefour overtuigen op zijn besluit terug te komen." Aan de kassa's van de winkel en de andere shops in het winkelcentrum kan iedereen de petitie ondertekenen. "Tot nog toe hebben we al een 2.000 handtekeningen verzameld. De petitie loopt ook online."





"We kregen ook al een aanbod van een oudere vrouw die uit solidariteit met de petitie zal langsgaan bij de senioren in de buurt", aldus Marijke Verwichte. De klanten willen alleszins het personeel steunen. Christiane Vanhout (67) en haar man Francois Robijns (67), die vlakbij wonen, zijn dan ook diep bedroefd dat de winkel moet sluiten.





"Tot twee keer per week komen we hier winkelen", zegt het koppel. "We hoeven maar een paar honderd meter te stappen en we vinden hier alles wat we nodig hebben. Gaat Carrefour ons nu dat voorrecht en gemak afnemen?", vroeg het echtpaar zich af.