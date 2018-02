Personeel en vakbonden Carrefour voeren actie op markt 02 februari 2018

02u52 0 Genk Personeel en vakbonden van Carrefour Genk voerden gisteren actie op de donderdagmarkt. Ze vroegen aan voorbijgangers om een petitie om de winkel open te houden, in te vullen. Ondertussen blijkt dat er interesse is om op de plaats van de hypermarkt die gaat sluiten, een supermarkt te beginnen.

Vorige week was er de intentieverklaring van Carrefour om de hypermarkt in Shopping 1 te sluiten waardoor 90 mensen hun baan dreigen te verliezen. Bij Wereldhaven, dat eigenaar is van het shoppingcenter en de ruimte aan Carrefour Genk verhuurt, liepen na die aankondiging spontaan meldingen binnen van ketens die op de plaats van de hypermarkt een supermarkt willen beginnen.





Kleinere supermarkt

"Ze willen daar de piste bekijken van een supermarkt met enkel voeding", zegt Kasper Delaforsche, ceo van Wereldhaven. "Het zijn supermarkten uit eigen land en Nederland die zich hebben gemeld. Maar eerst moet de situatie met Carrefour nog opgehelderd worden. Het huurcontract dat we met Carrefour hebben afgesloten, loopt nog tot eind november volgend jaar. We horen dat Carrefour de winkel tegen juni dit jaar wil sluiten."





Burgemeester Wim Dries zat gisteren ook rond de tafel met de directie van Carrefour. "We kregen uitleg en duiding waarom de uitbating van de hypermarkt erg moeilijk is", zegt Dries. "Verder staat Carrefour open voor vragen en suggesties van vakbonden, personeelsleden en de stad om te zien of een doorstart, een kleinere supermarkt of een andere oplossing haalbaar is. Alle pistes die de sociale impact voor de werknemers verminderen, zijn bespreekbaar." (LXB)