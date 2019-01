Pelgrimsdag voor trekkers naar

Santiago de Compostela LXB

08 januari 2019

12u00 0

Jaarlijsk trekken honderden mensen te voet of op een fiets vanuit Limburg naar het bedevaartoord in Santiago de Compostele, een plek in het noorden van Spanje. Om hen hierop beter voor te bereiden zodat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan, organiseert de Limburgse afdeling van het Compostela Genootschap een infodag. De laatste gaat volgende week zaterdag 19 januari door in het stadhuis van Genk. Deelnemers krijgen daar antwoord op tal van vragen. Is de trip meer dan een stevige stap- of fietstocht? Is het een avontuur, een spirituele tocht of een reis lans kunst en historie? Langs welke weg trekken de pelgrims het best? Hoe en waar vinden ze een bed? Wat nemen ze mee op hun tocht. Waar vind je een goeie gids? Een ervaren pelgrim die de tocht al meermaals heeft gedaan vertelt over z”n ervaringen. Op de infodag vindt ook een zogenaamd pelgrimsforum plaats waarop deelnemers de kans krijgen vragen te stellen. Inschrijven voor de infodag kan nog voor 16 januari via volgend mailadres: afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.