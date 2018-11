Peetvader van hiphop in Genk brengt nieuwe single uit LXB

05 november 2018

12u00 1 Genk Jeugdwelzijnswerker Gianluca Nobile (36), die als rapper en hiphopper Don Luca al 20 jaar songs schrijft en muziek maakt, heeft naar aanleiding van die verjaardag een nieuwe single met videoclip uitgebracht: ‘Liefde voor dit’. “In de single blik ik terug op hoe ik in de hiphop ben gerold”, vertelt hij. “Hiphop heeft mijn leven veranderd.”

Don Luca, zoals hij als artiest door het leven gaat, heeft de voorbije twee decennia de hiphop zien veranderen. “Vroeger was hiphopper zijn één groot avontuur”, herinnert hij zich. “Ik deed aan breakdance, spoot graffiti op de muren en ik droeg breed uitgevallen broeken. Vandaag draag ik van de hiphopoutfit enkel nog een pet en sneakers. De old school is afgesloten. De jongere generatie heeft alles in handbereik met laptop en smartphone.”

Pionier

Don Luca is één van de pioniers van de Genker hiphop. “Wat opvalt, is het uniek taalgebruik”, verduidelijkt hij. “We schrijven teksten in citétaal (gebruikt in de oude mijnwijken, red.) maar met een vleugje humor en sérieux. Ik ben jeugdwerker en haalde inspiratie uit mijn beroep. Ik ben thuis in de wijken waar ik zie hoe jongeren met elkaar omgaan.” Z’n hart klopt na 20 jaar nog altijd even hard voor hiphop. “Alleen, ik ben vader van Dante (5) en Saintino (2,5), ik ben selectiever in m’n activiteiten als hiphopper. Ik maak enkel teksten en schrijf er muziek bij.” Vroeger lag hij onder contract bij platenmaatschappij Marmelaide, nu doet hij alles in eigen beheer. “Zo houd ik alles zelf in de hand”, zegt hij. “Hiphop is mijn uitlaatklep.”

Meer info op de facebookpagina en instagram onder donluca. Op You Tube kan je ‘Liefde voor dit’ beluisteren en bekijken onder het kanaal citéstijl.