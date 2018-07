Patiëntjes in wolken met luchtdoop OP VAKANTIE GAAN KUNNEN ZE NIET, EVEN ZORGEN VERGETEN WÉL TOON ROYACKERS

09 juli 2018

02u35 0 Genk Bijna vijftig jonge patiëntjes mochten afgelopen weekend hun aardse zorgen even los laten. Ze werden samen met hun familie op het vliegveld van Zwartberg getrakteerd op een luchtdoop. "Een korte tocht door de wolken geeft energie om dapper verder te strijden."

Mathice Hurkmans (10) was zaterdag een van de eersten die mocht plaatsnemen in de vier vliegtuigen die het hele weekend af en aan vlogen met jonge patiëntjes. "Bang? Een beetje wel", verklapt hij. "Maar ik mocht wel op de stoel net naast de piloot zitten. Ik zag echt alles, en we zijn zelfs even over ons huis in Wijshagen gevlogen. Of ik later zelf piloot ga worden? Neen, doe mij toch maar buschauffeur. Even in de lucht is leuk, maar het trilde wel enorm door al die turbulentie."





Ondersteuning

Mathice moet net als zijn zusje vaak naar het ziekenhuis voor zijn hart. "En zo zijn er meer jonge kinderen die moeten vechten tegen een levensbedreigende ziekte," zegt Veronique Pluymers van vzw 'Kleine Prins'. "We willen het hele gezin dat meegesleurd wordt door die nare diagnose ondersteunen. Niet alleen het kind moet dapper vechten, het treft eigenlijk de hele familie. Activiteiten zoals deze zijn voor hen een manier om los te komen van alle dagelijkse zorgen. We zijn het vliegveld van Zwartberg dankbaar dat ze dit voor ons willen doen."





Vakantie

Ismael Morjaan (3) leeft met een open rug. "Echt op reis kunnen we gewoon niet", vertellen ouders Paulus en Nora. "Hoogstens even naar zee om er tussenuit te zijn. Daar is een vakantieverblijf speciaal voor gezinnen met zieke kinderen. Ze kunnen er tussendoor behandeld worden, maar ze zijn toch even uit de ziekenhuissfeer. Deze uitstap is ook weer leuk, en het is fijn dat we iets met het hele gezin kunnen doen."





Engeltjes

Niet alleen zieke kinderen vlogen mee. Soms waren er ook gezinnen met een onvergetelijk engeltje bij. Zoals Shana Vaccaro uit Maasmechelen. Zij overleed vorig jaar na een moeilijk strijd tegen een botziekte. Er waren steeds die bloedtransfusies en uiteindelijk een stamceldonor nodig, maar die hebben haar niet geholpen.





Mama Diana Bex stapte daarom zaterdag met een mooie foto van haar dochter op het vliegtuig. Zus Chelsea en broer Nigel waren er eveneens bij. "We missen haar enorm. De laatste maanden voor we haar verloren waren zo moeilijk. Ze heeft altijd dapper gevochten in het ziekenhuis, tot ze echt niet meer kon. We hebben geen tijd meer gekregen om leuke dingen te doen samen en veel te lachen. Dat proberen we nu toch een beetje goed te maken. We doen dit om ons dichtbij haar te voelen."