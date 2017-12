Patiënten ZOL krijgen kerstkaartjes van onbekenden 02u35 0 Foto Coenen Christine Ostach (75 jaar) kreeg twee kerstkaartjes van onbekenden.

Gisteren kregen de patiënten in Ziekenhuis Oost-Limburg, de mensen met een beperking van Ter Heide, en jongeren met psychische problemen bij Over-Kop-Huis allemaal een warm kerstkaartje van een onbekende. Deze werden geschreven door klanten van Shopping 1.





Met Kerstmis wil niemand alleen zijn. Daarom hingen handelaars van de Genkse Shopping 1 honderden wenskaarten aan de wanden. Aan de bezoekers werd gevraagd om een mooie boodschap op zo'n wenskaart te schrijven.





Die kaarten gingen dan on der meer naar eenzame mensen, zieken, mensen met een beperking en jongeren met psychologische problemen. "Deze keer wilden we eens niet geld inzamelen voor het goede doel, maar vroegen we dus gewoon een kleine geste van onze bezoekers", vertelde manager van het winkelcentrum Heidi Lenaerts. De actie was een groot succes, want alle kaartjes werden vol geschreven.





"We hebben 800 bedden en iedereen kreeg bij het ontbijt een liefdevolle kerstboodschap. Uiteraard vindt een patiënt het fijn als er toch aan hem of haar wordt gedacht", aldus communicatiemanager van ZOL Jurgen Ritzen. (BVDH)