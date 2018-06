Patiënten verrast met mini-concerten 08 juni 2018

Muziek neemt even de zorgen weg! Dat ondervonden patiënten die in Ziekenhuis Oost-Limburg verblijven. Gisteren gaven muzikanten van de Brusselse band MetX mini-concerten in het ZOL. "We doen muziek cadeau aan mensen die hier behandeld worden of herstellen", zegt een medewerker van Musica. "Muziek geeft patiënten een welgekomen afwisseling. Muziek fleurt op", zegt muzikant Luc Mishalle. Raymonde Verhaest (79) uit Maasmechelen kon de geste waarderen. "Het is niet het genre muziek waar ik van hou maar het maakt m'n dag goed. Het werkt relaxerend", zei ze. "Hier op bed liggen is toch saai, en muziek brengt meer leven." (LXB)