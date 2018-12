Oxfam Solidariteit opent

een tweedehandswinkel LXB

07 december 2018

12u00

Vrijdag in de vooravond ging op de Stationstraat, een drukke winkel- en wandelstraat in de binnenstad, een winkel in tweedehands spullen open. De winkel is ondergebracht in een leegstaand pand van ruimte 140 vierkante meter, een realisatie van Oxfam Solidariteit. “We weten dat in Genk veel kansarme gezinnen leven”, vertelde Kevin Matthys, de coördinator van acht gelijkaardige winkels die door Oxfam Solidaireit worden uitgebaat.

Kansarmen

“Mensen die het moeilijk hebben om kleren, schoenen en andere spullen te kopen omdat ze financieel moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen in de winkel terecht”, verklaarde, Ingrid De Suter, Hilde Cuppens en Martin Rumen, drie van de zowat twintig vrijwilligers die de tweedehandsshop in hun vrije tijd doen draaien en open houden. “Ook alle andere mensen zijn welkom om te komen snuisteren in de winkel waar we ook speelgoed, boeken, brocante en zelfs computers en laptops aanbieden tegen betaalbare prijzen”, vulden ze aan.

Vrijwilligers

“We zitten in een ruim pand waardoor de kwaliteit van de producten extra goed tot hun recht komen”, vulde Kevin Matthijs aan. “Door onze liggen op loopafstand van het centrum bereiken we hier meer mensen. We stallen enkel nog goed bruikbare en zo goed als nieuwe tweedehandsartikelen aan. Ze worden door de vrijwilligers grondig gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop.” De opbrengst van de verkoop wordt door Oxfam gebruikt om projecten in de derde wereld te ondersteunen. Ook gaat het geld naar noodhulp in crisissituaties. “We zetten ons ook in om mensen in armoede te helpen”, wist ons Kevin nog te vertellen. Meer info over de tweedehandswinkel op www.oxfamsol.be/tweedehands.