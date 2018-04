Overschotjes in doosje en mee naar huis na restaurantbezoek 03 april 2018

De stad Genk en de horecazaken slaan de handen in elkaar om voedselverspilling tegen te gaan. "We lanceren op vraag van de gemeenteraad het Genkse restorestjes-doosje", zegt schepen van leefmilieu en duurzame ontwikkeling Gianni Cacciatore (sp.a). Klanten die op restaurant hun bord niet leeg krijgen, kunnen de restjes meenemen in dat doosje. "Het doosje is composteerbaar en gratis voor de klanten." Bij de lancering zijn al 30 horecazaken in Genk bereid om mee te doen. "We bestelden in eerste instantie 5.000 doosjes, en die zijn allemaal de deur uit", vult schepen van economie Lotte Trippaers aan. Groen-gemeenteraadslid Kristien Kempenaars had het punt van het meenemen van voedselresten na een bezoek aan een restaurant op de agende van de gemeenteraad geplaatst. (LXB)