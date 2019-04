Overrompeling op jobbeurs VDAB bij T2 Campus in Genk LXB

03 april 2019

12u00 0 Genk De jobbeurs van de VDAB heeft veel volk naar de T2 Campus in het Thor Park in Genk gelokt. De werkzoekenden stonden er in lange rijen aan te schuiven voor een gesprek.

Met 120 bedrijven waren ze gisteren op de jobbeurs op de T2 Campus. Goed voor 400 vacatures in diverse sectoren zoals bouw, hout, techniek, logistiek, transport en horeca. Die laatste stond voor het eerst op de jobbeurs van de VDAB. “Bij de horeca schreeuwen ze om kelners, hulpkoks en koks”, zegt Liesbeth Van Wichele, teamleider opleiding horeca bij de VDAB. Momenteel zijn er 60 vacatures voor kelner, 40 voor hulpkok en 30 voor kok. “We maken werkzoekenden warm voor die jobs. Zo mogen ze zelf gezonde cocktails maken of hapjes helpen voorbereiden. Of ze nemen deel aan een workshop waar ze leren wat de job van kelner of kok precies inhoudt.”

Defensie

Ook aanwezig op de jobbeurs was defensie. Zij zijn vandaag op acht locaties in het land op zoek naar techniekers. “We hebben jaarlijks 500 vacatures voor lassers, ICT’ers en andere technische profielen”, werpt Gert Cruyts, de directeur van het informatiecentrum van het leger in Hasselt op. In Genk werden banen in de militaire luchtvaart aangeboden. Daarvoor was er een speciale setting met een motor, een boordkanon en schietstoel van een F16.

“Voor de jobbeurs hebben we 6.000 werkzoekenden persoonlijk gecontacteerd. Een 2.000-tal werkzoekenden die bij de VDAB in traject volgen, kregen de opdracht om te komen solliciteren op de beurs”, stelt Luc Smeets, woordvoerder van de VDAB in Limburg.

Stewards

Nieuw op de jobbeurs waren de stewards die een blauw hesje droegen. “Ze spreken werkzoekenden aan, slaan een praatje en nemen de angst een stuk weg die nog leeft bij werkzoekenden om bij een werkgever te gaan solliciteren.”