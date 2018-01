Oudste apotheek verdwijnt voor nieuwbouw 02u55 0 TVG Van de apotheek in de Stationsstraat blijft wel de voorgevel behouden. Genk De oudste apotheek in Genk gaat tegen de grond. Van het gebouw, dat dateert van 1920, blijft enkel de voorgevel in de Stationsstraat staan.

In de plaats komt een nieuwe apotheek, met op de bovenverdieping zeven appartementen. "We bewaren in het interieur wel nog enkele elementen die de sfeer en de authenticiteit van de vroegere apotheek oproepen", zegt Jos Bijnens junior, die in Waterschei een apotheek uitbaat en daar zijn vader Gerard opvolgt. Zijn grootvader Jos Bijnens senior opende in 1920 de eerste apotheek in Genk. "Het leven van een apotheker zag er toen heel anders uit dan nu", vertelt Bijnens junior.





"Toen gingen de mensen vaak eerst naar de aptoheker en indien nodig werden ze daar doorgestuurd naar een dokter. Bovendien werden veel bereidingen zelf gemaakt. Tot aan z'n dood was m'n opa actief in de apotheek, ook al stond hij de laatste jaren zelf niet meer in de zaak. Die werd uitgebaat door mijn tante." Na de dood van Jos Bijnens kwam de apotheek in handen van een vennootschap waarin zestien leden van de familie Bijnens zetelden. De familie verkocht op haar beurt de zaak aan een coöperatieve van zelfstandige apothekers. Die gaat de apotheek slopen en heropbouwen. (LXB)