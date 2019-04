Oud-vakbondsman bij Fordfabriek speelt bodyguard in ‘Undercover’: “Rol op mijn lijf geschreven, maar ik ben geen bad boy” LXB

05 april 2019

12u00 0 Genk Als vakbondsman bij de Fordfabriek, en niet in het minst toen beslist werd tot de sluiting van de autofabriek, kwam Gaby Colebunders regelmatig in de kijker te staan en haalde hij de headlines van de media. Hij verhuisde naar Genk om aan politiek te doen. De pvda speelde hem uit als lijsttrekker. Hij werd als enige verkozen. De partij verloor twee van haar drie zetels. Nu heeft hij een bijzondere hobby gevonden: figureren in tv-series. Zo heeft hij een bijrol in het programma ‘Undercover’ dat zondag op één wordt uitgezonden. “Ik speel een bodyguard voor een Duitse drugbaron”, vertelt Gaby Colebunders. “Een rol op mijn lijf geschreven.”

“Eigenlijk ben ik geen figurant, maar een edel figurant”, steekt Gaby Colebunders van wal. “Ik speel een kleine rol waarin ik enkele zinnen mag zeggen. Het is een beetje acteren.” In Undercover kruipt hij in de rol van een stoere bink, die een drugbaron moet beschermen. “Ik moet een bad boy spelen”, aldus Gaby. In een bepaalde scène moet hij z’n baas vergezellen naar Aken om een drugdeal af te ronden. Tot plots politiewagens met loeiende sirenes toestormen. Agenten slaan de drugsbaron en Gaby in de boeien.

Keulen

“Ik werd op de grond gegooid, moest enkele klappen incasseren en werd geboeid in een politiewagen geduwd en afgevoerd”, vertelt hij. “Het was nep, maar het zag er echt uit. De toevallige voorbijgangers wisten niet wat stond te gebeuren. Ze waren niet verwittigd van de opnames. Ze waren serieus geschrokken.” Tijdens de opnames moest hij spontaan terugdenken aan Keulen. “Met enkele bussen waren we naar ginder gereden om te betogen tegen het voornemen van Ford om de fabriek in Genk te sluiten”, legt Gaby Colebunders uit. Hij werd toen samen met enkele mede-manifestanten gearresteerd en achter slot en grendel gezet in een politiecel. “Toen was het echt, voor Undercover heb ik een rol gespeeld.”

Zware jongen

Twee dagen stond hij op de set. “Van alle takes die toen met mij genomen werden, heeft de regisseur iets meer dan drie minuten gebruikt voor in Undercover”, vertelt Gaby. Of hij nu vertrokken is voor nog meer rollen in tv-reeksen of in films? “Ik ambieer een ietwat grotere rol waarin ik nog méér moet acteren. In Familie (een soap op vtm) heb ik al een agent gespeeld”, licht hij toe. “En ik werd ook gevraagd om in Spitsbroers (vtm) mee te doen. Maar dat is niet doorgegaan. Ik had toen de stap naar de politiek gezet, en bij de pvda vond men het niet opportuun om dan een zware jongen te spelen. Een rol die me ligt. Ik draag een zware rugzak. In werkelijkheid ben ik echter iemand met een groot hart. Ik ben emotioneel, te gevoelig zelfs”, besluit Gaby Colebunders.