Oppositiepartijen lichten het beleid van de stad Genk door LXB

23 januari 2019

12u00 0 Genk Na de toelichting op de Gestelde Lichamen van het bestuursakkoord door burgemeester Wim Dries kregen nu de oppositiepartijen die in gemeenteraad vertegenwoordigd zijn de gelegenheid om hun kijk en kritische opmerkingen te geven. Onder de slogan “beter goed gekopieerd, dan slecht verzonnen” loofde Zuhal Demir (N-VA), de kopvrouw van de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, de burgemeester omdat hij enkele punten uit het programma van haar partij heeft overgenomen.

“Ik lees dat het groen karakter van Genk wordt doorgetrokken tot in het centrum waar de afwezigheid van groen nu mensen doet afhaken”, stelt Demir. Ook het idee van de Genker toets staat in het bestuursakkoord. “Voor alle beslissingen van de stad die bijdragen tot beter samenleven, het voorkomen van segregatie en tot meer integratie en participatie gaat het stadsbestuur na welke impact ze hebben op de zwakkeren en armen in de stad.” Zuhal Demir liet ook horen waar het college nog extra werk van dient te maken. Hieronder een greep! Zo gaat de stad praktijktesten discriminatie invoeren. “Alleen, er wordt enkel gefocust op afkomst, maar geen woord over discriminatie op basis van geslacht”, aldus Demir.

Taal

Op vlak van veiligheid stoort het haar dat geen werk wordt gemaakt van het versterken van de interventieploegen bij de politie. Wat betreft het onderwijs - liefst 38 procent van de Genkse jongeren moet minstens één keer blijven zitten - brengt taal verbetering. “Een voldoende bereik met de taalprogramma’s is hierbij nodig”, stelt ze. Het activeren van Genkse werklozen, onder wie de vrouwen, krijgt de steun van N-VA. “Er is echter geen gerichte aanpak naar ouderen. Nochtans is Genk van alle centrumsteden hier het zwakke broertje”, besloot Demir.

Ambitie

Volgens Gaby Colebunders van PVDA mist de stad ambitie rond armoedebestrijding. “In plaats van structurele maatregelen geeft het bestuursakkoord een opsomming van kleine punten die het verschil niet gaan maken”, liet hij horen. “Weinig ambitie wordt ook over jobs uitgesproken. De stad gaat de werklozen beter begeleiden. Hoe grijs is die plaat al gedraaid”, aldus de oud-vakbondsman. “De stad neemt ons idee van een schepen van Armoede (onder bevoegdheid van de burgemeester) en de armoedetoets wordt overgenomen.”

Naar eigen mening van de PVDA spreekt de stad ook weinig ambitie uit over betaalbaar wonen. “Ik kreeg heel wat concrete vragen over het bestuursakkoord waar ik nu nog geen antwoord kan op geven”, stelde burgemeester Wim Dries. “Concrete acties moeten we nog invullen en bespreken. Dat doen we in samenspraak met de oppositie.”