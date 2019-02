Opnieuw staking chauffeurs

van De Lijn in Limburg LXB KV

13 februari 2019

17u08

Bron: Belga 0 Genk Na drie volledige stakingsdagen en zes dagen waarop de chauffeurs van De Lijn in Limburg stiptheidsacties hielden, blijven de chauffeurs op hun honger zitten. Het uitblijven van oplossingen zit hen zo hoog dat drie vakbonden en hun achterban besloten hebben om vanaf morgen opnieuw te gaan staken. “Bij de directie van De Lijn blijft het bij intenties om de problemen van de pauzes, aanpassing van de rijtijden en het tekort aan personeel op te lossen”, vertelt Stan Reusen, vakbondsleider bij het ACOD.

De directie van De lijn neemt acte van het voornemen van de vakbonden om opnieuw te gaan staken. “We doen in alle sereniteit een oproep aan de chauffeurs dat ze alsnog de ritten uitvoeren die zijn voorzien”, werpt Sonja Loos, de woordvoerster van De Lijn in Limburg op. “We hebben voorstellen gelanceerd. Er zijn afspraken gemaakt over het nemen van de pauzes. Alleen, de details moeten nog uitgewerkt worden en dat vraagt nu éénmaal tijd.”

Terug naar af

Terug staken betekent dat morgen en tot nader order de chauffeurs van De Lijn in de Limburgse stelplaatsen binnen blijven. De stelplaatsen worden afgesloten met gelede bussen. “We zijn terug naar af”, licht Stan Reusen toe. “Nochtans kregen we bij de gesprekken met de zonemanager van De Lijn in de stelplaatsen van Kinrooi en Lanaken positieve signalen om werk te maken van de pauzes, de aanpassing van de ritten en verbetering van de rijtijden. Maar na de gesprekken dinsdag in de stelplaats van Winterslag voelden we dat de bereidheid om tot een oplossing te komen er niet meer was.”

Praten

Z’n collega bij het ACV Ronny Geris stelt dat de directie weinig mogelijkheden heeft om het conflict van de baan te hebben. “Al vanaf de eerste stakingsdag (vorige week maandag) hebben we geen enkele uitnodiging gekregen om te praten. De bonden zijn daar toe bereid, en die houding hebben we zolang de staking duurt aangehouden”, vervolgt Ronny Geris.

Volgens de vakboden is er bij het bestuur van De Lijn een “gebrek aan respect voor de sociale dialoog”. Ze laken dat de directie het personeel en zijn vertegenwoordigers “steeds opnieuw de indruk geeft eerder te kiezen voor het conflict als voor de oplossing”.

“ACOD zoekt conflict op”

“Als er één partij is die het conflict opzoekt en de zaak op spits blijft drijven, dan is het wel ACOD”, zei woordvoerder van De Lijn Tom Van de Vreken vanavond. “Dit is al maanden aan de gang, sinds de goedkeuring van de reorganisatie voor de zomer. De directie is blijven praten, voorstellen blijven doen en blijven oproepen tot dialoog”, zegt Van de Vreken. Volgens De Lijn is het net de socialistische vakbond ACOD die het conflict blijft opzoeken en de sfeer verziekt. “De directie blijft open voor de dialoog, but it takes two to tango”, besluit Van de Vreken.

Hinder

De vervoersmaatschappij verwacht zware hinder zoals in de eerste dagen van de staking. “We roepen reizigers op om donderdag rekening te houden met hinder. Het is voor ons ook afwachten hoeveel chauffeurs gevolg zullen geven aan de oproep van de vakbonden. We proberen donderdag via onze website en de media alle reizigers te informeren over de mogelijke hinder”, besluit Loos.

Donderdag vindt in Hasselt een overleg plaats tussen de directie van De Lijn Limburg en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden.