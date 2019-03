Opmaak van beheersplan voor

vervangen van 400 platanen LXB

20 maart 2019

12u00 0 Genk Tot 30 oktober dit jaar worden op de tuinwijk van Waterschei-Noord geen platanen gekapt, laat staan vervangen. Zolang krijgt het regionaal landschap Kempen & Maasland de tijd van het schepencollege om een beheersplan op te maken over wat met de 600 laanbomen moet gebeuren. “Ze maken een analyse van de platanen”, lichtte Wim Dries, burgemeester van Genk, toe op de gemeenteraad waar de aanstelling van het regionaal landschap werd goedgekeurd.

Beheersplan

“Ze werken ook een visie uit voor het beheer van de bomen”, vervolgt hij. “Bovendien bedenken ze een programma om de platanen, gespreid over verschillende fasen, te vervangen.” Het vervangingstraject is het resultaat van een compromis dat het college bereikte met de mensen die voor en tegen het kappen van de bomen zijn. Dat compromis is juni vorig jaar tot stand gekomen na meerdere gesprekken (gesprekspanels en huisbezoeken) met en een bevraging van de mensen die in de straten wonen waar langs weerskanten al jaren platanen staan. Toen de stad destijds het plan voorstelde om goed 400 van de 600 platanen gespreid in de tijd te vellen, had dat een zo’n impact dat Genk erdoor in twee kampen werd verdeeld: pro en contra kappen van de platanen. Door het protest en de tegengestelde meningen over wat er met de bomen moet gebeuren, kwam het college terug op haar oorspronkelijk plan. Het kappen en vervangen werd on hold gezet.

Expertise

Hierbij werd ook in overleg met de gemeenteraad afgesproken om een expert onder de arm te nemen voor het uitwerken van een beheersplan om dan in fasen de platanen alsnog te vervangen. Het regionaal landschap Kempen & Maasland gaat nu aan de slag. “Ze zijn onafhankelijk en ze hebben expertise in communicatie naar lokale actoren”, legt Wim Dries uit. “Ook het feit dat ze het dossier voor de erkenning van het nationaal park Hoge Kempen als werelderfgoed (het dossier loopt bij Unesco) hebben samengesteld, speelt mee in het aanstelling van het regionaal landschap. De tuinwijk maakt overigens deel uit van het erfgoeddossier van het nationaal park.” Ondertussen worden de zogenaamde milderende maatregelen, die ook in het hierboven vermelde compromis zijn afgesproken, uitgevoerd. “Hiermee willen we de overlast die platanen veroorzaken voor de omwonenden verminderen”, aluds nog de burgemeester.