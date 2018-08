Oplichters nemen vennootschappen over zonder euro te betalen 30 augustus 2018

02u40 0 Genk Kristof Maris (36), zaakvoerder van bvba Imak Design uit Genk, werd het slachtoffer van een bende gewiekste oplichters. Maris zocht op 2dehands.be een overnemer voor z'n vennootschap. Twee mannen hapten toe. Ze kwamen langs met een al op voorhand klaargemaakt contract. Maris zette er z'n handtekening onder en de deal was rond. "Ze zouden me 130.000 euro betalen, maar tot op heden heb ik nog altijd geen euro van het bedrag van de overname gezien", weet de gedupeerde zaakvoerder te vertellen.

Maris rook onraad en na eigen onderzoek wist hij te achterhalen dat de vennootschap die z'n zaak had gekocht niet van de oplichters was.





"Ze hebben gehandeld onder een valse naam", aldus Kristof Maris die inmiddels weet heeft van nog negen andere gedupeerden. Hij heeft klacht ingediend bij de politie die een onderzoek gestart is naar de oplichting en de personen die er achter schuilen.





Alle aandelen kwijt

Goed 10 dagen na de overname, waarvan de geldigheid betwist wordt door Maris en de advocaat die hij onder de arm heeft genomen, stelde Maris vast dat de zetel van z'n zaak overgeplaatst werd.





"Zelf heb ik hen daar geen toestemming voor gegeven", werpt hij op. "Ik ben al m'n aandelen kwijt. De oplichters hebben me als zaakvoerder ontslagen. Gelukkig heb ik m'n boekhouding niet aan hen overgedragen".





Aan de grond

Het kwaad is kennelijk geschied.





"Ik ben door die twee gemanipuleerd. Ik stelde m'n vertrouwen in hen, en daar hebben ze misbruik van gemaakt", getuigt hij. "Ik zit aan de grond, ik heb m'n eigen zaak niet meer. Ik kan niet meer werken. Sinds juli dit jaar ben ik zogoed als werkloos."





"Ik durf zelfs m'n gsm niet opnemen voor nieuwe klanten. M'n rekening van de zaak is bevroren. Kortom, ik kan geen kant meer op", besluit de man die andere zaakvoerders waarschuwt voor de oplichters. Hij doet ook een oproep dat ze zich melden en klacht neerleggen bij de politie. (LXB/MMM)