Opgedoekt clubhuis Hells Angels wordt ‘Eros-huis’ Volgens politie is er nog geen sprake van de opening van een nieuwe vestiging Redactie

07 november 2018

15u41 0 Genk Het clubhuis van de Hells Angels aan de Hasseltweg is definitie opgedoekt. Het pand was verzegeld na een inval door de politiedienste, maar kreeg een nieuwe en duidelijk ‘zachtere’ bestemming. ‘Eros’, staat er te lezen op een nieuw reclamepaneel.

Het traject tussen de rotonde’s van Bokrijk en Boxbergheide kent er sinds kort een erotische zaak bij. De Genkse Chaussée d’Amour kent al een drietal rendez-vous hotels, een erotiekshop en een aantal clubs en privéhuizen. Maar sinds deze week hangt er een nieuw bord bij aan de gevel van het voormalige Hells Angelsclubhuis. ‘Eros’ geeft aan om welke sfeer het gaat.

Zware dreun

De motorbende kreeg in maart dit jaar bezoek van de federale gerechtelijke politie. Twaalf leden, onder wie de presidenten van de chapters Genk en Rekem, werden opgepakt. Er werden heel wat wapens en cash geld in beslag genomen. “Een zware dreun voor de Angels, die veel conflicten uitvechten met ex-leden”, klonk het toen.

Vandaag zijn zowat alle bestuursleden vrijgelaten met een enkelband. Enkel Carlo D. zit nog in de cel. Maar volgens bronnen bij de politie is er momenteel weinig tot géén activiteit te bekennen binnen de Angelswereld. “Voor zover wij weten, is het Hells Angels-verhaal in Genk bijna doodgebloed”, klinkt het. “Toen we heel hun organisatie hebben doorgelicht, merkten we vooral veel onduidelijkheid op. Het lijkt erop dat de enkele leden die er nog zijn, vooral aan de chapter in Rekem (Lanaken) vasthangen.”

Onder de radar

Volgens de politie zijn er totaal geen signalen van het heropenen van een nieuwe vestiging. “En als ze dat wél gaan willen, zal dat zeer low-profile moeten. Ze weten ook dat als ze met reclamepanelen en clubhuizen langs gewestwegen gaan werken, dat ze meteen onderschept worden en dat er alles aan zal worden gedaan om het ze moeilijk te maken. Vooral op bestuurlijk vlak.” Maar indien de motards net wél lange tijd onder de radar blijven, is het volgens de speurders des te riskant.

Rekem

Voorlopig zijn er nog steeds spanningen tussen actieve- en ex-leden binnen de Angels, maar tot confrontaties kwam het niet meer. “We hopen dat die rust in onze politiezone zo blijft en dat we nooit meer terugkeren naar de situatie na 2011. Tenslotte ligt er een chapter op enkele kilometers verder in Rekem. Een tweede is totaal niet nodig.”

In Maasmechelen zitten nog steeds de Outlaws aan de Josef Smeetslaan, maar ook zij zijn volgens de politie al lange tijd rustig. In Hasselt hebben de Saturdarah een chapter, en ook de Bandidos proberenvoet aan wal te krijgen in Limburg.