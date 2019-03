Open VLD houdt congres in Thor Central LXB

15 maart 2019

Open VLD houdt op zaterdag 16 maart een congres over drie actuele thema’s: energie, klimaat en mobiliteit. “Hiermee willen we onze ambities concreet maken”, horen we bij de liberalen. “We zitten samen met onze leden, experts en sprekers met grote naam om over de drie thema’s duidelijke afspraken voor de komende vijf jaar te maken.” Het congres vindt plaats in Thor Central, het voormalig hoofdgebouw van de André Dumontmijn van Waterschei.