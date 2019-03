Open Vld Genk over het dragen van

religeuze symbolen aan stadsloketten: “Overheid moet zich neutraal opstellen” LXB

26 maart 2019

12u00 0

De Open Vld van Genk neemt een standpunt in en maakt kanttekeningen over de goedkeuring van de zogenaamde interpretatieve nota van de deontologische code voor het stadspersoneel. Hierin staat dat het personeel van de stad, dat de loketten bemant, religieuze symbolen zoals een kruisje of een hoofddoek mag dragen. Hetgeen een wijziging inhoudt van een eerdere beslissing van de meerderheid (CD&V en sp.a) waarbij het verboden was religieuze symbolen te dragen aan de stadsloketten.

“De overheid moet zich neutraal opstellen”, stelt Marc Martens, de voorzitter de Genkse afdeling van de liberale partij. “In de uitoefening van publieke functies helpt uiterlijke neutraliteit om ten aanzien van alle overtuigingen een gelijke positie in te nemen en het vertrouwen te geven aan burgers dat ze op een gelijke manier zullen worden behandeld. We verkiezen die neutrale aanpak voor publieke functies”, vervolgt hij.

De Genkse Open Vld stelt dat wanneer een stadsmedewerker bij de uitoefening van z’n ambt in contact komt met het publiek, de ambtenaar elk woord, elke houding en elk voorkomen vermijdt die van die aard zouden kunnen zijn dat ze het vertrouwen van het publiek in z’n volledige neutraliteit, in z’n bekwaamheid of in z’n waardigheid in het gedrang zou kunnen brengen.