Open atelier rond recupereerbaar textiel 21 juni 2018

Gisteravond ging een open atelier door waar gewerkt wordt met oude visnetten en ander recupereerbaar textiel. Overigens krijgt het atelier de naam Tekstiel, een samensmelting van textiel en stiel. Een kerngroep van 20 vrouwen zijn al weken bezig om van oude T- shirts touwen te maken. "We willen van gebruikte visnetten 100 unieke tassen maken", zegt Inge Bijnens van de dienst Wijkontwikkeling van de stad, die Tekstiel met de dienst Cultuur en vzw Stebo opzet. "We realiseren ook een project waarbij we pulbieke ruimtes aankleden met textielcreaties." Tekstiel doet een oproep voor extra oude visnetten en mensen die een textieltechniek beoefenen of zin hebben om met textiel aan de slag te gaan. Meer info op de Facebook-pagina van Tekstiel. (LXB)