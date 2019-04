Oost-Afrikaanse transmigranten springen uit vrachtwagen in Genk MMM

18 april 2019

16u51 0 Genk In de omgeving van de Henri Esserslaan zijn donderdagvoormiddag 13 personen gevat die uit een vrachtwagen sprongen.

Een vrachtwagenchauffeur die vanuit Luik onderweg was naar een bedrijf in Genk hoorde op de autostrade verdachte geluiden in zijn oplegger. Hij contacteerde meteen de politie.

De vrachtwagen bevond zich op dat moment op enkele kilometers van Genk. Toen de chauffeur omstreeks 9.30 uur halt hield in de Henri Esserslaan in Genk zag hij dat een tiental verstekelingen uit de zijwand van de oplegger sprongen door een zelfgemaakt gat in de bekleding.

Politie CARMA had ondertussen meerdere ploegen naar de vrachtwagen gestuurd. Na intensieve zoekacties in de omgeving konden dertien personen opgepakt worden. Het gaat om twaalf mannen en een vrouw tussen 16 en 21 jaar, vermoedelijk van Oost-Afrikaanse afkomst. Ze worden overgebracht naar het nationaal administratief centrum voor transmigranten in Steenokkerzeel.

