Onze tips voor het weekend in Limburg MMM

07 maart 2019

16u24 0

GENK: Première Erhan Demirci

We kennen Erhan als presentator van ‘Nuff Said. Met ‘Wa make?’ (vrij vertaald: hoe gaat het?) brengt hij zijn tweede zaalshow die hij in Genk in première laat gaan. Na ‘Komt Goed!’ over de aanslagen in Brussel, zoekt Erhan nu uit hoe we met elkaar omgaan. Is dit in West-Vlaanderen anders dan in Limburg? Gedragen wij ons op café anders dan op werk? En welke rol spelen we dagelijks? https://www.erhandemirci.be/

PEER:

The Woodstock ‘69 Revue

De Limburgse All Star band brengt dit weekend een eerbetoon aan het festival Woodstock in BICC Peer. Onder meer Stijn Meuris en Cedric Maes staan er op het podium met een tiental andere topmuzikanten. Dat is inmiddels uitverkocht: 1.300 tickets gingen al de deur uit. Bij het evenement zullen opnames worden gemaakt voor de 5-delige docureeks over de nalatenschap van Woodstock met mensen binnen de muziekindustrie. ‘The Woodstock ‘69 Revue’ is een eenmalig project dat twee dagen lang BICC ‘t Poorthuis in Peer zal omtoveren tot hét ‘Peace, Love and Music’-gebeuren van het jaar. Zaterdag gebeurt dat voor een staand publiek en is er een afterparty. Zondagnamiddag is er een soiréevoorstelling. Stijn Meuris brengt een eerbetoon brengen aan Joe Cocker, Jolien Thijs brengt haar versie van Janis Joplin, Jan Bas zingt Canned Heat en Cedric Maes brengt eer aan zijn absolute rockheld Jimi Hendrix. Meer info: www.nonsensevzw.be

MAASMECHELEN:

Trailrun op Connecterra samen met Decathlon

Joggers kunnen zaterdag de benen strekken aan Connecterra in Eisden. Je kan er kennismaken met de begeleiders van Sportwinkel Decathlon. Joeri en Davy nemen je mee in een trainingschema van acht weken, om zo de Cauberg Trail op 30 maart te lopen. Er worden tal van oefeningen gegeven: van conditie, tot hill training en recovery training. Connecterra wordt gebruikt als loopgebied, dus moet er entreegeld betaald worden. Meer info via de Facebookgroep Trailrunning Decathlon Maasmechelen.

BERINGEN:

Wobbelturnen voor kinderen

Wobbelturnen is een combinatie van speelse bewegingsoefeningen, evenwichtsoefeningen, samenwerkingsspelletjes op en rond een Wobbel. Een les bestaat uit een afwisseling tussen actieve en passieve fases, waarin er wordt gewiebeld, gewaggeld, gekropen, gesprongen. Het helpt kinderen om een beter evenwicht, spierkracht én zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een eerste sessie start zaterdag om 11 uur aan het Spectrumcollege Campus Beringen in de Bogaarsveldstraat 13. De doelgroep zijn kinderen tussen 6 en 9 jaar. De prijs bedraagt 35 euro voor drie sessies.

GENK:

Expo Neil Young

“Naarmate de tijd verstrijkt, zullen al mijn platen stukjes blijken van dezelfde puzzel.” Dat zei Neil Young in 1990. De Canadese singer-songwriter blijft intussen al 50 jaar moeiteloos overeind in de wispelturige muziekscene. Bibliotheek Genk en C-mine cultuurcentrum ontrafelen de vele facetten van Neil Young, nadat ze dat afgelopen jaar ook al deden met die andere levende legende Bob Dylan.

Nog tot 23 maart loopt in de bib een expo met platenhoezen, verzamelobjecten en originele en exclusieve Neil Young-foto’s van Gijsbert Hanekroot. De Nederlandse fotograaf maakte van de late jaren 60 tot de vroege jaren 80 wereldwijd iconische foto’s van rocksterren. Ook de boeken van voormalig OOR-hoofdredacteur Constant Meijers en Young-kenner Herman Verbeke komen aan bod. De toegang is gratis.