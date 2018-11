Ondernemersvrouwen in de

kijker op jarig Vrouwenfeest LXB

09 november 2018

12u00 0 Genk De viering van de nationale vrouwendag is in Genk er één met een strik om. Voor het 20 ste jaar op rij houden het stadsbestuur en vijftien Genkse vrouwenverenigingen - de laatsten hebben het multiculturele van Genk in hun dna zitten - een Vrouwenfeest. De feestelijke jubileumeditie vond plaats in Thor Central, het hoofdgebouw van oud-mijn van Waterschei. Op de zitting zorgde niet enel jong vrouwelijk zangtalent voor een optreden. Inhoudelijk legt de organisatie achter het Vrouwenfeest een paar nieuwe accenten.

Ondernemersvrouwen

“We leggen de foucs op het ondernemerstalent bij vrouwen”, lichtte de schepen van gelijke kansen Gianni Cattiatore toe. “We introduceren een beurs en pakken uit met workshops.” De eetstraat waar hapjes uit praktisch alle hoeken van de wereld geserveerd worden keert als vaste waarde terug op het Vrouwenfeest. “Alleen, we werken niet langer met servies dat achteraf weggegooid wordt. Voor het eerst kiezen we voor duurzame materialen”, aldus de schepen. “We voorzien restoboxen om zo weinig mogelijk etensrestjes te moeten wegwerpen. Bovendien letten we er extra op om het afval te sorteren.”