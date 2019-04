Ondernemers C Mine Crib in Genk

delen voortaan de “Crib-Mobiel” LXB

04 april 2019

12u00 0

Startende ondernemers en zaakvoerders van groeibedrijven die gevestigd zijn op C Mine Crib (de vroeger mijnsite van Winterslag) kunnen voortaan gebruikmaken van een deelauto: de Crib-Mobiel! “We willen onze jonge bedrijven ondersteunen zodat er steeds een wagen voorhanden is om zich naar klanten te kunnen verplaatsen”, licht Jasper Olaerts, manager van C Mine Crib op. “Ook voor de vele student-ondernemers die hun weg vinden naar de Crib, kunnen de wagen gebruiken.” De Crib-Mobiel heeft nog een bijkomend voordeel. “Zo kunnen de ondernemers met de fiets of e-bike naar hun werk komen en in de deelauto stappen om zich naar verdere afspraken te begeven”, aldus nog de manager. De auto zal via he tonline- platform Tapazz aan de bedrijven van C Mine Crib ter beschikking worden gesteld. Voor het ontwerp van de carwrap heeft de stad, zo laat de schepen voor C Mine en voorzitter van C Mine Crib Anniek Nagels horen, werden designers uit de Crib gekozen. Uiteindelijk kwam Social CTRL als winnaar uit de bus.