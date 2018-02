Ondanks de terugval.. bij dit bedrijf kan je met Bitcoins betalen 03 februari 2018

03u12 0 Genk Bij het social mediabedrijf Social Ctrl uit Genk kan je sinds kort betalen met Bitcoins. De zaakvoerders geloven nog steeds in de digitale munt, ondanks dat de felle waardedaling eerder deze week.

Het gaat niet goed met de Bitcoin. De waarde van de munt zakte deze week onder de 8.000 dollar. Twee maanden geleden was dat nog meer dan 20.000 dollar. Ook andere cryptovaluta's leverden in. Ondanks die dalende trend biedt het Genkse bedrijf Social Ctrl als één van de enige bedrijven in de provincie de mogelijk om te betalen met Bitcoins. "We besluiten om door te zetten", vertelt zaakvoerder Niels Van Winckel. "We blijven geloven in cryptocurrency. Er was effectief vraag naar van één van onze klanten om te kunnen betalen met bitcoins. Dan leek het ons logisch om dat effectief aan te bieden."





Zodra de factuur in de bus komt, kan je je aanmelden op een betaalsite. Betalen kan daar via de standaard betaalkaarten, maar voortaan kan dat dus ook met Bitcoins. "We hopen op deze manier een nog betere service te bieden aan potentiële klanten."





Social Ctrl beheert onder meer sociale mediapagina's van KMO's in Limburg. Daarnaast voeren ze ook advertentiecampagnes uit op deze kanalen. Naast Social Ctrl zijn er volgens coinmap nog minstens twaalf andere bedrijven zoals apothekers, advocaten en dokters waar je kan betalen met bitcoins. (MMM)