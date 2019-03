Nog twee Genkenaren aangehouden in moordzaak MMM

25 maart 2019

17u38 0 Genk Er zitten momenteel vijf mensen achter de tralies op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Hilal Makhtout. Dit weekend zijn er nog eens twee jongemannen opgepakt en aangehouden.

Twee weken geleden werd Makhtout dood aangetroffen in een chalet in de buurt van Dinant. Hij bleek gefolterd en was al in Genk waar hij woont ontvoerd door enkele mannen. Drie verdachten uit Genk werden opgepakt en aangehouden. Dit weekend kwamen daar nog eens twee mannen die in dezelfde wijk wonen bij.

De twee twintigers worden verdacht van betrokkenheid en zouden het vervoer naar de Ardennen mee helpen organiseren. Over de reden van de ontvoering en moord is nog geen duidelijkheid, maar er wordt rekening gehouden met een dispuut in het drugsmilieu.