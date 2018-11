Nog meer lopers op de tweede

editie van de Bokrijkrun LXB

08 november 2018

12u00 0 Genk Vanwege het succes van de eerste editie van de Bokrijkrun, waar vorig jaar 2.600 lopers aan deelnamen, volgt nu zondag 11 november een tweede uitgave. Het aantal voorinschrijvingen is met twintig procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Tot nog toe hebben zich zo’n 3.000 runners ingeschreven voor toch een bijzonder loopevent.

Jong en oud lopen pal door het openluchtmuseum dat speciaal voor de Bokrijkrun toegankelijk is. De lopers kunnen kiezen uit drie verschillende soorten van runs. Zo is er een belevingsrun waarbij de deelnemers over een afstand van goed vijf tot zeven kilometer door de speelschuur van Bokrijk en langs een aantal historische huisjes en gebouwen lopen. De pastoor en de champetter - twee Bokrijkacteurs - verwelkomen de loper op een speciale manier. De pastoor gaat hen besprenkelen met zogezegd gewijd water, de champetter handhaaft de orde en wijst de lopers de weg.

Wandelingen

De geoefende lopers kunnen hun hart ophalen met de chronorun. Het is een prestatiegerichte loop die ook langs bezienswaardigheden in het museum gaat. Voor de kinderen tot 12 jaar voorziet de organisatie een kidsrun. De kinderen leggen een afstand van een kilometer af met in hun kielzog hun ouders en andere familieleden. Nieuw dit jaar is dat ook de mensen die graag wandelen aan hun trekken komen. Ze kunnen kiezen tussen een tocht van vijf of tien kilometer. Meer info op de site www.bokrijkrun.be.