Nitto brengt grondstoffen nu over Albertkanaal naar de haven van Genk “Jaarlijks halen we 500 vrachtwagens van de weg” LXB

14 februari 2019

12u00 0 Genk Nitto België in Genk gaat containers die vanuit Japan aankomen in de haven van Antwerpen voortaan over het Albertkanaal naar de haven van Genk brengen. “Het gaat om 500 containers per jaar die we van de weg halen”, laat Marc Bielen, general manager van Nitto België.

Het transport over water gebeurt door het Deense Maersk, één van de grootste rederijen van de wereld. “We werken al 25 jaar samen met de rederij”, stelt Marc Bielen. “We zochten en vonden een meer duurzame en betrouwbare oplossing voor het vervoer van containers. Om die reden heeft Maersk een depot geopend in de haven van Genk. “Met het vervoer over water haalt Nitto per jaar niet enkel 500 vrachtwagens uit het verkeer. “Over het kanaal is het transport ook een stuk goedkoper”, licht Marc Bielen verder toe. “Om een container over weg te transporteren, betalen we 370 euro tegenover 280 over water. Bovendien ligt ons bedrijf op amper vijf minuten verwijderd van de haven van genk.” Met de 500 zeecontainers worden nu grondstoffen naar de haven van Genk en Nitto gebracht. “We denken eraan om ook de producten die we in Genk maken over het kanaal vanuit de haven van Genk naar die in Antwerpen te vervoeren. “Het gaat om de export naar de VS, goed voor zo’n 700 container op jaarbasis”, bevestigt Marc Bielen.

Haven

Niet enkel voor Nitto en het milieu is het vervoer over water een goeie zaak. Ook de haven van Genk pikt een graantje mee. “We zijn verheugd dat Maersk dankzij Nitto besloten heeft om met de haven van Genk in zee te gaan”, reageert Wesley Mazzei, directeur van Haven Genk. “Zo’n parntership is een win-winsituatie voor alle partijen: voor Nitto, het geeft opportuniteiten voor onze haven en het is goed voor de mobiliteit in Vlaanderen”, aldus nog Wesley Mazzei. Voor Haven Genk opent de komst van Maersk perspectieven naar verdere groei in volumes en personeel. “De groei die we nu kennen, is niet onopgemerkt voorbijgegaan”, bekent de directeur. “Door zo’n rederij naar onze haven te brengen, vergroten we het aanbod waardoor we nog meer competitief zijn ten opzichte van de trucks. Qua infrastructuur doen we met de komst van Maersk kleine aanpassingen en we zullen extra personeel aanwerven als de groei zich verder doorzet. Nu al zoeken we bijkomend al twee tot drie medewerkers”, besluit Wesley Mazzei.