Nieuwe spoorbrug en heraanleg

kruising lossen knelpunt verkeer op “Nu schuren ze met hun fiets tegen de muur van de brug” LXB

30 januari 2019

00u00 0 Genk Al bijna 10 jaar ijveren inwoners van de wijk Termien om de situatie aan de spoorwegbrug op de Dominikanenlaan en het kruispunt in de buurt veiliger te maken voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. “De brug onder het spoor is veel te smal voor fietsers”, liet Geert Reyskens, gemeenteraadslid (N-VA) en al jaren pleitbezorger voor een veiligere inrichting van de brug en het kruispunt, verstaan. Nu is deels een oplossing voor het knelpunt in de maak. Infrabel gaat een nieuwe spoorbrug bouwen. En voor het kruispunt wordt de psite van een rondpunt bestudeerd.

Onveilig

“Fietsers hebben zo weinig plaats onder de brug dat ze zelfs met hun fiets tegen de pijlers van de brug aan moeten schuren. Hetgeen toch risico’s inhoudt voor de kinderen die in de buurt met de fiets van en naar school gaan.” In de directe omgeving liggen twee basisscholen: De Schom en De Vlinder! “Gelukkig doen er zich weinig ongevallen voor maar de situatie is niet veilig.”

Verwarring

Ook de kruising van de Dominikanenlaan met de Slagmolenweg en de Ijzersteenweg is onveilig. “Hij ligt verwrongen en is verwarrend voor de weggebruikers”, lichtte Geert Reyskens toe. “Hij is slecht leesbaar. Verder is de voorrangsregeling onduidelijk. En de kruising is onveilig voor fietsers”, aldus Geert die op de gemeenteraad vroeg naar de stand van zaken over de oplossingen voor het knelpunt aan de spoorwegbrug. Infrabel, de beheerder van het spoorwegennet, laat een nieuwe brug bouwen en op de kruising wordt de piste van een rotonde bekeken.

Spoorbrug

Volgens Geert Reyskens ligt de nieuwe brug over het spoor al klaar in de haven van Antwerpen. “Ze is 14 meter breed en onder de brug is er ruimte voor twee rijvakken”, liet hij nog weten. “Het ontwerp voor de plaatsing van de brug zit in een finale fase”, zei burgemeester Wim Dries. Tegen de lente 2019 wordt de omgevingsvergunning ingediend en aansluitend kan daarna de aanbesteding starten. In 2020 zouden de werken starten.” Infrabel trekt 1,1 miljoen euro uit voor de brug en aanleg van de omgeving.

Een rondpunt

Om de onveilige toestand op het kruispunt op te lossen, wordt gedacht aan een rotonde. Althans, dat adviseert de dienst mobiliteit van de stad. Een rondpunt zorgt dat het drukke kruispunt en de fietsroutes veiliger op elkaar kunnen aansluiten. Bovendien kan de rotonde een poorteffect creëren en het kan dienen als keerpunt. Er is al een voorontwerp gemaakt van de herinrichting kruispunt. “De inplanting en afmetingen van de rotonde zijn zo gekozen dat geen onteigeningen moeten gebeuren”, reageerde Geert Reyskens. “Bovendien kunnen het terras en de parking aan café De Schom (de zaak ligt pal aan de kruising) behouden blijven. Op de rotonde worden fietsers extra beveiligd en het oversteken gebeurt in étappes met middengeleiders”, besloot hij.