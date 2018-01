Nieuw terrassenreglement geldt niet op Grote Markt 27 januari 2018

03u34 0 Genk De gemeenteraad geeft groen licht voor een nieuw reglement voor alle horecaterrassen in de stad. Het reglement geldt voor alle cafés, tavernes, brasseries en restaurants die al een terras hebben of van plan zijn er een te plaatsen, maar is niet van kracht op de Grote Markt. Daar zijn vier brasseries gevestigd. "Hier ijveren we eerder voor uniforme terrassen met oog voor kwaliteit, openheid en uitstraling. We pleiten voor vaste constructies", zegt schepen Michaël Dhoore.

De drie uitbaters van de horecazaken op de Grote Markt mogen zelf een ontwerp op papier zetten. "Het zou mooizijn als ze één ontwerp voor de vier zaken zouden maken", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore (CD&V). "De stad zit daarna met hen rond de tafel. Wat telt, is dat de terrassen vaste en transparante constructies zijn."





Davy Coenen, die drie panden op de Grote Markt bezit, in twee is een horecazaak gevestigd, ziet de plaatsing van uniforme terrassen wel zitten. "We zijn voorstander van vaste constructies die bestand zijn tegen regen en wind. We willen een terras dat zomer en winter toegankelijk is zonder last te hebben van slecht weer. Ook de beleving op het terras is belangrijk met een parketvloer, verwarming en verlichting. Voor mijn zaken kosten de nieuwe terrassen een kleine 150.000 euro."





Om de uitbaters op de Grote Markt te helpen, heeft het stadsbestuur een inspiratieboek samengesteld. "Hierin staan honderden foto's van terrassen die passen in de filosofie van de stad", licht schepen Dhoore toe.





Creatief

Voor de horecaterrassen die niet op de Grote Markt liggen, is uniformiteit geen verplichting. "Verscheidenheid is troef, en de uitbaters mogen hun terras heel creatief inrichten. Wat voot de stad telt, is dat het terras past bij de identiteit van de zaak", vervolgt schepen Dhoore. (LXB)