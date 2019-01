Nieuw stadsbestuur wil mensen meer verbinden “Bruggen bouwen en Genkenaren betrekken bij het beleid” LXB

12u00 1 Genk De voorbije zes jaar hebben CD&V en Pro Genk de stad bestuurd met de focus op Samen Genk versterken. “We zijn sterker geworden, maar we leggen deze keer de nadruk op verbinden”, zei burgemeester Wim Dries (CD&V) tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord van de coalitie die zichzelf opvolgt. “’Samen Genk Verbinden’ moet je breed zien. We willen mensen binnen en buiten de stad verbinden”, zegt Dries. “We streven verbinding na op vlak van mobiliteit, groen, mensen en wijken.”

“We gaan voor een integrale aanpak waarbij we inzetten op samen leven en ontwikkeling van talenten”, vertelt schepen Anniek Nagels, die talentontwikkeling en samenleven als nieuwe bevoegdheden krijgt. “We gaan werken met coaches om de talenten van kinderen te stimuleren. We lanceren talentcheques om talenten te ontdekken en bieden hen een podium.” Genk is een multiculturele stad. “Sommigen zien onze diversiteit als het failliet van het multicultureel model. We kiezen voor een samenleving waar ruimte is voor vele identiteiten en nog meer voor wat ons samen verbindt. We bouwen bruggen, tonen respect voor elkaar en Nederlands is de taal waarin we elkaar ontmoeten.”

Armoede

Een op drie kinderen in Genk wordt geboren in een kansarm gezin. “Mede door de sluiting van de Fordfabriek is dat in vijf jaar met negen procent gestegen. Dat moet omlaag”, vindt Dries, die de bevoegdheid armoede in zijn portefeuille heeft. “We voeren een armoedetoets in, zodat we bij beslissingen kunnen nagaan of en in welke mate ze gevolgen hebben voor kansarmen. Ook zetten we armoede-experts in die kansarmen opsporen en hen begeleiden.” Genk is de eerste Limburgse gemeente die praktijktesten invoert om discriminatie op het werk en andere domeinen op te sporen en aan te pakken. Hoe dat gaat gebeuren, moet nog worden bepaald.

Wonen en wijken

Genk gaat ook voor betaalbaar wonen. “We willen meerdere woonvormen aanbieden, zoals erfpachtformules, co-housing en systemen van huurkoop”, vertelt Alessandro Cucchiara, die zijn partijgenoot en schepen Angelo Bruno halverwege dit jaar opvolgt. “We houden het aantal sociale woningen stabiel, maar laten verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor en het verwerven van sociale woningen groeien. We versterken de aantrekkelijkheid van de woonwijken.” Genk telt acht stadsdelen, samen dertig wijken. “Per wijk trekken we één miljoen euro uit”, weet Bruno. “Burgers, ondernemers en verenigingen krijgen inspraak. Ook dat helpt bij het verbinden in de stad.”

Nog andere accenten die het bestuur legt: duurzaamheid, groen, veiligheid, mobiliteit en jobs. “Het bestuursakkoord dient als basis voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025", besluit Wim Dries.