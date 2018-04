Nieuw orgaan? Da's een 'vervangstuk' VZW BAS LANCEERT BOEKJE OP KINDERMAAT OVER DONATIE XAVIER LENAERS

21 april 2018

03u08 0 Genk Hoe leg je kinderen uit wat orgaandonatie en -transplantatie betekenen? De vzw Bas brengt hiervoor het boekje 'Kijk, mijn organen' uit. Alle bibliotheken van Vlaanderen krijgen een exemplaar. "Er bestond nog niets gelijkaardigs", zegt Ann Baptist, de mama van Bas (11).

Bas, die twee jaar geleden overleed toen zijn vervanghart het liet afweten, raakte bekend in Vlaanderen door de reportage in Cathérine op VTM. Daarin vroeg de knaap aan de dokter of hij in aanmerking kwam als orgaandonor. Dat kon, en Bas heeft zo het leven van twee kinderen en jongvolwassenen gered. Hij stond zijn nieren af aan kinderen in België, in Duitsland en Oostenrijk loopt iemand rond met zijn lever en longen. "Bas gaf het voorbeeld", zegt z'n mama. "Dokters getuigen dat mijn zoon nog steeds een voorbeeld is voor zij die bereid zijn hun organen af te staan. Met de vzw informeren we mensen over de problematiek." Nu is er ook 'Kijk, mijn organen' van de Hasseltse uitgeefster, auteur en tekenaar Esther Lekanne die al eerder boekjes voor kinderen over medische thema's uitbracht.





"Mama's, papa's, leraars en juffen weten niet hoe ze het moeten uitleggen als een familielid of een schoolkameraadje van hun zoon of dochter organen afstaat en anderen laat leven. Vaak wordt boven de hoofden van kinderen gesproken over orgaandonatie en -transplantatie. Kinderen hebben recht op informatie, maar dan op hun niveau, in een taal en beelden die ze begrijpen", vult Ann Baptist aan.





Tekeningen

'Kijk, mijn organen' komt hieraan tegemoet. "We brengen geen verhaal, maar geven medische uitleg op kindermaat met veel kleuren, tekeningen en simpele woordjes." Het boekje is een mini-encyclopedie over een beladen onderwerp. Lekanne vergelijkt het lichaam erin met een fiets: het stuur van je lichaam zijn je hersenen. En transplantatie? Dat vergelijkt ze met een operatie waarbij je een vervangstuk of een nieuw onderdeel krijgt. "Het boekje is ideaal om aan kleuters voor te lezen", zegt Ann Baptist. "Kinderen van 8 tot 12 kunnen het gerust zelf doornemen. Het is zo samengesteld dat ze het meerdere keren zulen inkijken. Ze zullen het verslinden", glimlacht de mama van Bas. De stad Genk neemt alvast 30 boekjes over en alle bibliotheken van Vlaanderen krijgen een exemplaar. "En we sturen er 30 naar ouders met een kind of familielid dat een nieuw hart of andere longen nodig heeft." Het boekje kost 10 euro en kan bij de vzw besteld worden. Meer info op www.basstoerestrijder.be.