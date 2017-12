Nieuw en groot recyclagepark op Genk-Noord 02u50 0 Foto Karolien Coenen Schepen Ali Çaglar en Kris Somers van Limburg.net op het recyclagepark te Genk.

Op Genk-Noord, zijn de werken gestart voor de bouw van een recylcagepark. De stad brengt de grond in en limburg.net is de bouwheer. Voor de bouw wordt 1,1 miljoen euro uitgetrokken. In ruil krijgen de Genkenaren een modern, efficiënt, makkelijk toegankelijk en geautomatiseerd recyclagepark. "Daar blijft het niet bij", vertelt schepen Ali Caglar. "Aan de Slinterweg op Genk-Zuid komt een tweede recyclagebedrijf. We zijn dan de enige gemeente in de provincie met twee parken waar afval naartoe kan worden gebracht." In plaats van de eerste steen te leggen hebben schepen Caglar en Kris Somers, directeur van limburg.net, gisteren een plakkaat onthuld. Het recyclagepark op Genk-Noord zal het 27ste park in de provincie zijn dat gebouwd werd door Lumburg.net





De toegang tot het park is volledig geautomatiseerd. "De bezoekers openen de slabomen met hun elektronische identiteitskaart", licht de schepen verder toe. "Het park werkt met een inkomende en uitgaande weegbrug. Vandaag gooien bezoekers hun afval in bovengrondse containers. Hiervoor moeten ze een trap beklimmen. Dat is straks verleden tijd. De mensen kunnen hun afval dumpen in verzonken containers", aldus nog Ali Caglar. Er zullen drie personen op het park komen te werken. "Het gemeentepersoneel kan meedoen aan de examens. Doen ze dat niet dan krijgen ze een andere job bij de stad." Mei volgend jaar zal het recyclagepark op Genk-Noord in gebruik worden genomen. Het huidig containepark, op de Bosdel, blijft operationeel tot de bouw van het recylcagepark aan de Slingerweg op Genk-Zuid klaar zal zijn. Daarna wordt het park op Bosdel opgedoekt. Bovendien verdwijnen dan ook de bestaande maar eerder kleinschalige recylcageparken van Winterslag en Waterschei. (LXB)