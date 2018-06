Nieuw buurtparkje in binnenstad 16 juni 2018

Bewoners van de Grote straat, de Mater Deischool en De Sfeer, een plek waar (kans)armen elkaar treffen, hebben gisteren een buurtparkje geopend. Hiervoor kregen de initiatiefnemers van de stad een braakliggend terrein. "We maken er een stadstuintje van met bakken waar kruiden en groenten in worden gekweekt", zei Annelies Hermans, de wijkmanager van Genk-Centrum. Het mini-park kadert in het plan van de stad om groene plekjes in te richten. Kinderen kunnen in bakken op hun hoogte tuinieren. De overige bakken worden onderhouden door de buurt en De Sfeer. In het parkje is een picknickbank en een glijbaan geplaatst. (LXB)