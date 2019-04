Niet voetballen maar fietsen met KRC Genk MMM

02 april 2019

18u51 0 Genk Na drie geslaagde ‘Heizel Challenges’ komt KRC Genk met de opvolger van een uniek fietsavontuur. Het Play Off Peloton stapt op de fiets voor een onvergetelijke rit naar elk van de vijf uitwedstrijden in Play Off 1.

Het gaat om rit georganiseerd door Café Coureur, VIP behandeling van start tot aankomst en kopman én voorzitter Peter Croonen die het tempo bepaalt.

“Vandaag om 12.30 uur vertrok het eerste Play Off Peloton vanuit de KRC Genk jeugdacademie voor een rit van 100 km door weer en wind richting Bosuil", klinkt het. “Om 17.15 uur kwamen onze 15 dappere fietsers aan in Antwerpen. Tijd voor een douche en een stevige maaltijd, daarna volgt onze eerste uitwedstrijd in Play Off 1.”

“Ons Play Off Peloton rijdt ook naar de volgende vier uitwedstrijden, en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je meefietsen? Snel zijn is de boodschap.” Alle info vind je terug op www. krcgenk.be/playoffpeloton.