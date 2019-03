Niet langer gratis receptie van de stad

voor kinderen raadsleden die huwen LXB

21 maart 2019

12u00 0

Al jaar en dag krijgen gemeenteraadsleden en hun kinderen, die in het huwelijksbootje stappen op het stadhuis of in de Limburghal waar ook koppels voor de wet in het echt verbonden kunnen worden, van de stad een gratis receptie aangeboden. Wanneer de receptie om één of andere reden daar niet kan doorgaan, mag het koppel dat trouwt voor de receptie een factuur van meximaal 750 euro bij de stad binnenbrengen. Het was in eerste instantie opgenomen in het reglement van de stad dat de financiële tussenkomst of ontvangst op het stadhuis bij jubilea en andere bijzondere gebeurtenissen vastlegt. Het werd nu voor een goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een tussenkomst van de fractieleider van de N-VA in Gen Zuhal Demir die de gratis receptie wil afschaffen vanwege een slecht signaal naar de burger en na een korte schorsing van de gemeenteraad - CD&V en Pro Henk (sp.a) die de stad besturen gingen even in overleg - werd het onderdeel van het reglement, dat kinderen van raadsleden die trouwen het recht geeft op een gratis receptie, geschrapt. De gratis receptie voor raadsleden die huwen, blijft wel gelden.