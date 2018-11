Nederlandse delegatie neemt Genkse aanpak tewerkstelling kansengroepen

12 november 2018

12u00 0 Genk Genk kampt met een grote werkloosheid, niet het minst bij de laaggeschoolden en mensen die een jaar of langer zonder werk zitten.

De stad heeft heel wat projecten lopen en neemt extra maatregelen om de Genkenaren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van een job of een opleiding. Haar aanpak trok de aandacht van onze noorderburen. Gisteren was een delegatie uit Nederland in Genk om kennis te maken met en te leren van de manier waarop Genk de problematiek aanpakt.

“We gebruiken sport als opstap naar werk bij de doelgroepen die het moeilijk hebben geschikt werk te vinden”, vertelde Phaedra Rousselle, hoofd van dienst tewerkstelling bij de stad. “Zo zetten we een team van jobcoaches en een jobmakelaar in. Ze zoeken opportuniteiten en samenwerking met bedrijven.” Een jaar geleden opende het Werkstation. “Goed 480 mensen stapten binnen en 641 volgden workshops en infosessies”, aldus Rousselle.

Verder zijn er tewerkstellingstrajecten zoals het project OpBoksen waarbij de sport wordt gebruikt om onder andere attitudes voor op de werkvloer en sociale vaardigheden aan te leren en het zelfvertrouwen te verbeteren. “Het gebeurt met twee projecten”, liet Phaedra Rousselle horen. “Via Via is gericht op mannen die moeilijk werk vinden omdat ze een rugzak hebben. Ze zijn in contact gekomen met het gerecht of zitten met een problematische thuissituatie. Slagkracht richt zich tot vrouwen.” De arbeidsintensieve aanpak van de stad loont, en daar wil de Nederlandse delegatie van leren. “Van de 17 personen die dit voorjaar een traject volgden, hebben er 9 werk gevonden. Twee volgen een opleiding”, stelde Rousselle. “Dit najaar starten opnieuw 19 mensen met Via Via of Slagkracht.”

Volgens schepen van werk Angelo Bruno (Pro Genk) levert de stad op Vlaams en Europees niveau pionierswerk op het vlak van het activeren en versterken van de meest kwetsbare groepen. “Het werkbezoek is daarvan een mooie erkenning.”